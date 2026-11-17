Madrid, 17 de noviembre de 2026. El fabricante estadounidense de microprocesadores avanzados Nvidia logró un beneficio neto de 65.287 millones de dólares en su tercer trimestre fiscal. Así lo ha transmitido la empresa estadounidense a través de un comunicado para informar acerca de los resultados alcanzados en el tercer trimestre del 2026, marcado en las últimas semanas por la dimisión de su CEO, Jensen Huang, a raíz del escándalo relacionado con sus infidelidades con una presunta espía china de por medio. Estos resultados del tercer trimestre fiscal implican que el gigante estadounidense ha elevado sus ganancias en un 105% con respecto al año anterior y ha superado los pronósticos de los analistas. (Fuente: Nvidia / White House / Nasdaq / LUSA)