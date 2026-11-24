Barcelona, 24 de noviembre de 2026. El arzobispo electo de Barcelona y obispo de Girona, Octavi Vilà, ha asegurado que la decisión sobre el diseño de la fachada de la Gloria de la Sagrada Familia se debe tomar consensuada, "con calma, muy razonada y mucha perspectiva de futuro", y el cardenal y administrador apostólico de la archidiócesis, Juan José Omella, ha pedido no precipitarse. En una rueda de prensa conjunta, Vilà ha subrayado que "no será una decisión rápida, sino que será meditada y bien pensada" ya que supone la culminación del templo expiatorio, buscando ser lo más fiel al arquitecto Antoni Gaudí e incorporando las novedades en la construcción.