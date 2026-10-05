Page anuncia más de 80 millones para la UAH hasta 2031

Guadalajra Guadalajara, 5 de octubre de 2026. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este lunes en Guadalajara, durante la presentación del nuevo curso académico, que el próximo contrato programa de la Universidad de Alcalá (UAH), correspondiente al periodo 2027-2031, contará con una dotación de más de 80 millones de euros, lo que supone un incremento de alrededor del 30 por ciento respecto al actual, que contempla 64 millones de euros. (Fuente: Gobierno Castilla-La Mancha)