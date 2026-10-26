Pané eleva a 7 los heridos graves por el accidente de un autobús en Fogars de Montclús

Barcelona, 26 de octubre de 2026. La consellera de Salut del Govern de la Generalitat, Olga Pané, ha elevado a 7 los heridos graves por el accidente de un autobús este domingo por la tarde en la carretera BV-5114 a la altura de Fogars de Montclús (Barcelona). En una comparecencia en el restaurante La Font de Cal Guardià --donde se ha establecido el centro de control del accidente-- junto al inspector jefe de la intervención de los Bombers de la Generalitat, Santi Lleonart, ha afirmado que no se puede descartar que haya alguna víctima mortal que no se ha encontrado.