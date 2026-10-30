El Papa León XIV vota por correo en las elecciones de mitad de mandato de EEUU

Madrid, 30 de octubre de 2026. El Papa León XIV ha votado por correo en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos y lo ha hecho desde Roma, con destino a Chicago. Un gesto con un carácter inédito: es la primera vez en dos mil años de historia que un pontífice en activo anuncia públicamente que ha ejercido su derecho al voto. La Santa Sede ha confirmado que Robert Francis Prevost, como ciudadano estadounidense, ha participado en estos comicios, una práctica que mantiene desde hace años, también durante su etapa en Perú. (Fuente: Vatican News)