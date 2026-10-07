El papel de España en la carrera mundial por la IA, eje central de Global Trends 2026

Madrid, 7 de octubre de 2026. España y Europa afrontan una carrera global por la inteligencia artificial. Es el punto de partida de Global Trends 2026, el encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, que durante dos jornadas ha reunido en Madrid a más de 400 directivos, expertos y responsables políticos. La primera de ellas ha mirado hacia fuera: la carrera entre Estados Unidos, China y Europa y el papel que puede jugar España. Sobre la mesa, cuestiones como la inversión, la energía, las infraestructuras y el talento. Y ese ha sido precisamente el punto de partida de la segunda jornada, centrada en cómo llevar la IA a la economía. (Fuente: Europa Press y EBS)