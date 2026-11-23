Madrid, 23 de noviembre de 2026. A tan solo una semana de que abran las urnas, los partidos políticos afrontan la recta final de la campaña electoral con la vista puesta en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Una última semana marcada por la celebración del debate a cuatro, previsto para este jueves 26 de noviembre y en la que las formaciones intensificarán sus esfuerzos para convencer al electorado y movilizar sus bases. Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press Televisión, Antonio Alonso Marcos, profesor de Ciencia Política en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, quien ha considerado que las formaciones afrontan estos últimos días "con mucha ansiedad, con muchas ganas y con mucho tirón", conscientes de que "se juegan mucho".