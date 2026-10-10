Pisarello (Comuns) invita a Rufián a dar el "paso" de formar parte del Frente Amplio

Barcelona, 10 de octubre de 2026. El portavoz de los Comuns y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha invitado al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a dar el "paso" de integrarse en el Frente Amplio si él cree que tiene sentido formar parte de un proyecto con otras fuerzas de carácter estatal, una invitación que ya hizo la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau este viernes. En declaraciones a los medios este sábado, Pisarello ha explicado que ha habido conversaciones con Rufián porque, dice, es un compañero con el que coinciden en muchas cosas, aunque ha añadido que si decide ser el candidato de ERC es "legítimo" y encontrarán otra manera de colaborar tanto con ERC como con fuerzas como Bildu y el BNG.