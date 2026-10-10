PNV trabaja para frenar intentos de limitar el autogobierno y contra la involución democrática

Bilbao, 10 de octubre de 2026. La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha afirmado que su formación seguirá trabajando para frenar cualquier intento de limitar el autogobierno. "Trabajaremos para evitar que nos arrebaten nuestra capacidad de decidir las políticas que más convienen a nuestro pueblo y, por supuesto, para hacer un muro de contención para cualquier atisbo de involución democrática impulsada por la ultraderecha", ha subrayado. En una comparecencia en San Sebastián para dar cuenta del trabajo del Grupo Vasco en la XV Legislatura, Vaquero ha insistido en la defensa de la cultura y el euskera, al tiempo que ha anunciado que trabajarán para garantizar en Euskadi una industria sostenible, el empleo, la vivienda, una correcta transición energética, apoyar a los autónomos y para respaldar al sector ganadero y pesquero.