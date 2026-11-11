La policía facilita la salida de buses de Auvasa, aunque los piquetes cortan avenida de Zamora

Valladolid, 11 de noviembre de 2026. Un amplio despliegue policial ha permitido en la mañana de este miércoles la salida de un buen número de vehículos de la empresa municipal de autobuses de Valladolid, Auvasa, pese a la presencia de unos 300 representantes sindicales de CCOO, UGT, CGT y CNT en las cocheras de la empresa, en el polígono de Argales, que ha logrado cortar la avenida de Zamora a la altura de la calle Vázquez de Menchaca y Arca Real durante casi media hora, hasta que la intervención de efectivos de la Policía Nacional con empleo de las porras ha despejado completamente la vía.