Valladolid, 25 de noviembre de 2026. El agente de la Policía Nacional que fue acuchillado en la Comisaría de Medina del Campo (Valladolid) recibió el alta ayer y ya se encuentra en su domicilio. Así lo ha avanzado el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, en rueda de prensa para explicar la logística de los comicios del próximo domingo. Sen ha reiterado su "condena enérgica" por los hechos, para insistir en que se lleva a cabo una "investigación exhaustiva" de cómo ocurrieron los hechos y si han funcionado las medidas de seguridad y los protocolos.