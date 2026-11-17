Zaragoza, 17 de noviembre de 2026. El presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma, ha informado de que los 'populares' solicitarán plenos extraordinarios en el Ayuntamiento de Pedrola y la Comarca Ribera Alta para que la alcaldesa de este municipio y secretaria de Organización del PSOE Aragón, Manuela Berges, "explique y profundice" en el motivo que le ha llevado a interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) de la futura gigafactoría de Stellantis y CATL en Figueruelas, ya que "no hay justificación".