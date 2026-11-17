Madrid, 17 de noviembre de 2026. Se ha presentado 'Diario de Vida. Cambiando el futuro del cáncer de pulmón'. Un documental que busca acercar a la sociedad la realidad de las personas que conviven con esta enfermedad. Una iniciativa desarrollada por Johnson & Johnson en colaboración con la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón. Con la historia de Julia inspirada en testimonios de pacientes reales y la participación de profesionales sanitarios, de pacientes y familiares y de figuras conocidas como Ricky Rubio o Álex Ubago, el documental recorre el impacto del diagnóstico, los avances en medicina de precisión y la importancia del acompañamiento emocional durante la enfermedad. De esta manera, 'Diario de Vida' busca contribuir a mejorar el conocimiento sobre el cáncer de pulmón y muestra cómo ha evolucionado su abordaje en los últimos años. Un largometraje que busca recordar que el cáncer de pulmón no se limita a las pruebas diagnósticas o a los tratamientos. También implica aprender a convivir con la incertidumbre, encontrar apoyo en el entorno y recuperar, poco a poco, la capacidad de mirar hacia el futuro.