Profesores madrileños siguen esperando que Ayuso se siente a negociar sobre sus condiciones

Madrid, 14 de noviembre de 2026. Los profesores madrileños han convocado una manifestación frente al hotel Porcel Aida, en Torrejón de Ardoz (Madrid), donde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado en un acto de campaña electoral. Los manifestantes han señalado que "siguen esperando" a que la presidenta se siente a negociar con el comité de huelga. Además, ha criticado que los servicios mínimos pretenden "cercenar el derecho de huelga". Por último, ha asegurado que "pase lo que pase hay que defender la educación pública".