Valencia, 24 de noviembre de 2026. PSPV y Compromís han acordado con la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O presentar en los próximos días una iniciativa en Les Corts para proponer la reforma del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana con el objetivo de convocar un referéndum para limitar el alcance de los aforamientos de los cargos políticos implicados en causas de especial gravedad con víctimas mortales, tanto en el caso del 'expresident' de la Generalitat y diputado autonómico del PP Carlos Mazón como en otros que tengan lugar en el futuro. La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez ha remarcado que esta iniciativa no es exclusiva para el caso de Mazón, quien dimitió como 'president' más de un año después de la dana y desde entonces se mantiene como diputado del PP en Les Corts. "Mañana, cualquier partido que esté gobernando o en la oposición puede encontrarse con un diputado que incurra en hechos de extrema gravedad", ha señalado.