Valencia, 25 de noviembre de 2026. El expresidente de la Generalitat Valenciana y embajador de España en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ximo Puig, ha afirmado que, "si hay una bofetada en términos desde luego no físicos sino electorales, habría que dársela a aquellos que insultan diariamente". Así se ha pronunciado preguntado por la polémica generada tras un mitin del PSOE en Ontinyent (Valencia), donde la ministra de Ciencia, Diana Morant, se refirió al debate electoral entre Sánchez y Feijóo y dijo ante los asistentes: "Compañeros y compañeras, yo sé que a todos os hubiera gustado que el presidente (Pedro Sánchez) le hubiera pegado cuatro bofetadas bien dadas (a Feijóo)". Puig ha subrayado que el PP "ha hecho una campaña llamándole 'hijo de la fruta' al presidente del Gobierno, que eso en ningún país de Europa sería admisible". "Nadie que aspire a ser presidente del gobierno puede llamarle al presidente democráticamente elegido hijo de puta. Eso es intolerable", ha remarcado el 'expresident'.