Valencia, 25 de noviembre de 2026. El expresidente de la Generalitat Valenciana y embajador de España en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ximo Puig, ha afirmado que "no hay nada más importante que el voto" y que los representantes políticos tienen que "intentar convencer al conjunto de la ciudadanía de que la decisión que tome (este domingo en las elecciones generales) es muy importante". Preguntado por esta polémica, Ximo Puig ha defendido que "lo que se trata hoy es de pensar en los ciudadanos y si a los ciudadanos les interesa volver hacia atrás, hacia la mirada más negra de nuestra historia, o mirar hacia adelante". Sobre el anuncio por parte de dirigentes socialista de que votarán en blanco, Puig ha dicho que no tiene opinión y que "cada uno tiene su derecho al voto". No obstante, ha lamentado que "en estos momentos ser equidistante no tiene ningún tipo de sentido para el interés de la ciudadanía y para el interés de la democracia".