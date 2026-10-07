Un RD de vivienda entra en vigor mañana y el que prevé la prórroga entraría el 15 de noviembre

Madrid, 7 de octubre de 2026. El Boletín Oficial del Estado publica hoy los dos Reales Decretos de Vivienda vueltos a aprobar ayer por el Consejo de Ministros, después de que fueran tumbados el viernes de la semana pasada en el Parlamento. Uno de ellos prevé su entrada en vigor mañana y el que incluye la prórroga forzosa del alquiler por periodos sucesivos lo hará el 15 de noviembre, lo que implica que lo hará solo si lo aprueba la Diputación Permanente del Congreso. (Fuente: Europa Press/Congreso/La Moncloa)