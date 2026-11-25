Madrid, 25 de noviembre de 2026. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado no cabe la equidistancia entre la víctima y el verdugo en materia de violencia de género durante el acto institucional celebrado en Madrid con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. "Esa mujer que sufre ese terrorismo en privado, el terrorista en casa. Necesitamos esa red feminista que nos sostenga y avance", ha apuntado la responsable de Igualdad para añadir: "Estoy segura de que el año que viene celebraremos este acto". Al comenzar su intervención, la ministra ha pedido al público qe se ponga en pie por las víctimas de violencia de género y ha nombrado emocionada a las 47 mujeres asesinadas en 2026 a manos de sus parejas o exparejas, mostrándose orgullosa por las feministas que "siguen luchando por la igualdad real y efectiva".