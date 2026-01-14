Reyes muestran "cercanía" con afectados dana y loan la memoria rescatada de 'Salvem fotos'

Los Reyes Felipe VI y doña Letizia han vuelto a mostrar su apoyo y "cercanía" con las personas afectadas por la dana durante su visita al proyecto 'Salvem les fotos', que ha permitido la restauración de decenas de miles de fotografías familiares dañadas por el barro. Los monarcas han podido comprobar la labor del equipo que ha rescatado estos fragmentos de memoria y se han interesado por el procedimiento que ha hecho posible devolverlos a sus propietarios. También han podido conocer la historia de una familia de Paiporta, afectada por la dana, quienes han podido recuperar sus fotos. Esther Nebot, coordinadora del proyecto, ha comentado, como anécdota, que los Reyes les han preguntado si entre las imágenes restauradas había alguna correspondiente a alguna persona famosa o conocida y los especialistas les han respondido que han actuado sobre algunas fotos dedicadas de la propia Casa Real en las que Don Felipe y Doña Letizia son los protagonistas.