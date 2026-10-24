Rufián (ERC) defiende colaboración para "someter al PSOE y no para estar sometidos"

Barcelona, 24 de octubre de 2026. El cabeza de lista de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha defendido la necesidad de encontrar espacios de colaboración para "someter al PSOE y no para estar sometidos", y ha asegurado que el PSOE actual es creación de fuerzas como ERC, Bildu, BNG, Podemos y Compromís que, dice, han mostrado un patriotismo mayor que aquellos que llevan la bandera en una pulsera. Así se ha expresado este sábado en el primer acto conjunto de precampaña con el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, bajo el lema 'Casa. Vida. Futur' en la Plaza Major de Nou Barris, en Barcelona, un acto al que también han acudido el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, entre otros.