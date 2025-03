Saiz Meneses: "Hemos de seguir luchando por arreglar la pobreza de barrios vulnerables"

El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, en relación con la situación que viven las familias de los barrios más vulnerables de la ciudad, ha afirmado que "hemos de seguir luchando, junto a las organizaciones no gubernamentales, eclesiales y laicas, por arreglar el problema" --seis de estos barrios siguen entre los 15 con menor renta neta media anual por persona de toda España, según el INE--. "No nos vamos a resignar a que en el ranking de cada año vuelvan a ocupar los primeros lugares". Así lo ha expresado el prelado hispalense en una reciente entrevista concedida a Europa Press con ocasión del inicio de la Cuaresma, realizada en las dependencias del Palacio Arzobispal. "Ojalá ningún barrio de ningún lugar ocupara los primeros puestos porque no haya ese ranking de pobreza, pero nosotros no nos podemos conformar y darlo por perdido".