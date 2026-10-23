Sánchez Cotrina destaca la importancia de que los pueblos sigan "vivos"

Ciudad Rodrigo (Salamanca) , 23 de octubre de 2026. Alvaro Sánchez Cotrina, secretario general del PSOE de Extremadura, ha defendido que el PSOE es un partido propositivo, al tiempo que se ha mostrado seguro de que desde las políticas de reequilibrio del territorio se puede ofrecer una solución a los problemas de la España interior. Así, ha apuntado que los socialistas no se van a conformar con "ser siempre los que critican" al adversario porque no es la formación de los "amargados". "Para eso ya han metido ellos --el PP-- a Vox en los dos gobiernos", ha señalado.