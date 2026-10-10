Sánchez se reivindica como "perro sin amo" y pide urnas llenas frente al "miedo" de PP y Vox

Dos Hermanas (Sevilla), 10 de octubre de 2026. El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reivindicado este sábado como un líder para "la gente de a pie", y como "un perro que no tiene amo", y que, si sirve "a alguien, es a la gente de a pie", al tiempo que ha animado a llenar las urnas de votos en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre frente a los discursos de "miedo" y "bulos" que, según ha denunciado, propagan PP y Vox en relación al voto por correo. (Fuente: Imágenes Cedidas)