Madrid, 25 de noviembre de 2026. A cuatro días de las elecciones generales, el sector de la ortopedia reclama al próximo Gobierno un acceso igualitario a las prestaciones ortoprotésicas y una incorporación más ágil de la innovación al sistema sanitario. Una reivindicación que coincide con la inauguración en IFEMA Madrid de la décima edición de Orto Medical Care. Durante la inauguración, que ha contado con la participación de Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y Miguel Garrido, presidente de CEIM, FEDOP ha reivindicado también el papel del técnico ortoprotésico. Más de 200 marcas se dan cita en los 12.000 metros cuadrados de exposición de una feria en la que la innovación es protagonista. La décima edición de la feria refleja la evolución de una industria llamada a desempeñar un papel fundamental para afrontar los retos sociosanitarios de las próximas décadas, como el aumento de la esperanza de vida y la necesidad de prevenir situaciones de dependencia.