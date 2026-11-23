Valencia, 23 de noviembre de 2026. El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado que en la formación están "muy contentos" con las encuestas de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, dado que les "suena bien" lo que pronostican, pero ha pedido no conformarse porque los 'populares' tienen que llegar antes de la cita con las urnas "a más gente que quiere un cambio profundo" en España. "Queremos más, necesitamos más respaldo", ha señalado. A su juicio, "el cambio que necesita España es de tal profundidad y las reformas que necesita ese país para salir del pozo en el que nunca debíamos haber entrado es tan grande que necesitamos más apoyo social". Por ello, Sémper ha asegurado que en esta segunda y última semana de campaña electoral los 'populares' van a "interpelar y pedir a los ciudadanos que nos den su respaldo" el próximo 29N.