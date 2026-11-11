Sindicatos anuncian que irán a los tribunales ante la "violencia policial" en algunos piquetes

Madrid, 11 de noviembre de 2026. Declaraciones del secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, han denunciado la actitud policial que se ha vivido esta noche en algunas zonas de Madrid ante los piquetes por la huelga general. "Es inédito que Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado utilicen gas pimienta contra manifestantes", ha criticado el dirigente sindical en declaraciones a los medios de comunicación en la concentración de piquetes informativos, en la Plaza de Cibeles de Madrid.