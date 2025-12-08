Siria marca un año desde caída de Al Assad con un acercamiento a Occidente y crisis humanitaria

Siria cumple este lunes su primer aniversario desde la caída del régimen de Bashar al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), un periodo en el que las nuevas autoridades, encabezadas por Ahmed al Shara, han logrado diversos avances a nivel diplomático para modificar su imagen y acercar a Damasco a la comunidad internacional tras años de aislamiento, si bien la situación sobre el terreno sigue marcada por los desafíos de seguridad y gobernanza, así como por una acusada crisis humanitaria.(Fuente: EBS/X/DPA/Israel PM)