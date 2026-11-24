Santander, 24 de noviembre de 2026. El secretario general del PSOE, Pedro Casares, ha expresado este martes el apoyo de su partido al proyecto de la Universidad de Cantabria (UC) de crear una residencia de estudiantes en Los Castros. Así se lo ha trasladado a la rectora de la institución, Conchi López, en una reunión en la que también han participado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la candidata al Senado por Cantabria, Paz Cuesta. Casares ha expresado el "compromiso de apoyo" del Ministerio de Universidades "para levantar la residencia universitaria".