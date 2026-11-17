Portugalete (Bizkaia), 17 de noviembre de 2026. La tercera edición de Suite Bizkaia, el único congreso gastronómico del mundo dedicado íntegramente a la sala, que ha reunido en el municipio vizcaíno de Portugalete a cerca de medio centenar de profesionales de referencia, procedentes de los algunos de los establecimientos más prestigiosos del panorama gastronómico y de disciplinas tan diversas como el diseño, la comunicación, la antropología o la creatividad, ha celebrado este martes su segunda y última jornada. Durante el 16 y 17 de noviembre, el congreso ha situado a Bizkaia en el "centro del debate" gastronómico sobre la sala, el servicio y la hospitalidad. Se trata del único encuentro gastronómico concebido específicamente para hablar de estos temas, sin cocineros como protagonistas.