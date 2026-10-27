Sumar vincula con la ultraderecha los disturbios de Barcelona y Bilbao

Madrid, 27 de octubre de 2026. El diputado de Sumar Gerardo Pisarello (En Comú), ha pedido este martes investigar quién está detrás de los graves disturbios registrados en Barcelona y Bilbao, especialmente las cuentas de TikTok que habrían promovido algunas de estas convocatorias, y han apuntado a una vinculación con movimientos de ultraderecha. "Follow the TikToker" (sigan la pista del tiktoker), ha reclamado Pisarello, quien considera que PP y Vox están aprovechando estos altercados para desacreditar las movilizaciones ciudadanas por el derecho a la vivienda. (Fuente: Congreso)