El Supremo rechaza la petición de Ceuta para devolver migrantes sin escuchar antes al Gobierno

Madrid, 27 de octubre de 2026. El Tribunal Supremo frena, por ahora, la petición de Ceuta para exigir al Gobierno la devolución de los migrantes que llegaron a la ciudad en la entrada masiva del 30 y 31 de julio. Los magistrados rechazan adoptar medidas cautelarísimas sin escuchar antes al Ejecutivo. Consideran que Ceuta no ha acreditado la urgencia excepcional necesaria para tomar una decisión sin conocer la versión de la otra parte. La ciudad autónoma pedía al Gobierno que presentara, en un plazo de diez días, un plan para tramitar los expedientes de expulsión, devolución y protección internacional de los migrantes adultos que siguen en Ceuta. (Fuente: Europa Press, RTVCE, Moncloa)