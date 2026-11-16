Suspendido un acto de la consejera de Educación ante una manifestación de docentes en Madrid

Madrid, 16 de noviembre de 2026. La Comunidad de Madrid, siguiendo las recomendaciones de la Policía Nacional, ha suspendido este lunes un acto de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, por no tener garantizada "la seguridad" ante la manifestación de docentes que se estaba celebrando a las puertas, según han informado fuentes del Gobierno madrileño a Europa Press. Los docentes han señalado que han entrado en el lugar donde tenía el evento porque quieren que Zarzalejo "escuche a los profesores". El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes.