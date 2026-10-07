La tecnológica Mindden se convierte en la Pyme del Año en Alicante

Alicante, 7 de octubre de 2026. Ingeniería tecnológica al servicio de las personas, las empresas y la innovación. Es el próposito de Mindden, el Premio Pyme del Año 2026 en Alicante, un galardón de la Cámara de Comercio y Banco Santander. Fundada en 2016 en la ciudad de Alicante como una compañía de sotfware, en una década han conseguido consolidarse: en la actualidad cuentan con más de 200 empleados y una facturación anual que supera los 10 millones de euros. Con un entorno digital en constante cambio con la irrupción de nuevas tecnologías y el desafío de la IA, el mercado internacional y la innovación son aspectos destacados en su operativa. En su crecimiento ha tenido mucho que ver el apoyo financiero de socios fiables. Conocimiento, datos, gestión de procesos, plataformas y proyectosNo hay nada que se le resista a esta pyme alicantina.