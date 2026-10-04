El temporal de lluvias en Cataluña deja dos muertos y el Besòs en riesgo de desborde

Barcelona, 4 de octubre de 2026. El temporal de lluvias que golpea Cataluña ha dejado dos muertos en la comunidad. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha informado del fallecimiento en Tordera de un hombre de 75 años, que se encontraba en un camping y sobre el que se habría derrumbado una pared. La segunda víctima es una persona que estaba desaparecida y se ha encontrado en Montornès del Vallès. Los servicios de emergencia buscan a otro desaparecido en la Riera de Pineda de Mar. Las lluvias y tormentas han puesto en aviso a once comunidades autónomas este domingo en España, incluida una alerta roja con lluvias torrenciales de hasta 200 litros en Cataluña. (Fuente: Salvador Illa/Europa Press)