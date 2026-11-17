Madrid, 17 de noviembre de 2026. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha advertido este martes de que "el fascismo teme a las ideas y jamás hay que subestimar ese miedo. Ese miedo a la libertad del pueblo es lo que siempre ha movido al totalitarismo. Es ese miedo a los derechos del pueblo, sobre todo a los derechos de las mujeres, lo que les hace salir de sus cavernas", ha expresado Torres en el acto por el Día del Recuerdo y Homenaje a todas las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura celebrado en el Auditorio Nacional.