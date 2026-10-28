Tragedia ferroviaria en Urda: Siguen las tareas de rescate y se decreta el secreto de sumario

Urda (Toledo), 28 de octubre de 2026. Los equipos de emergencia siguen trabajando durante la noche en el accidente ferroviario de Urda, en Toledo. El balance se mantiene en 68 fallecidos, pero la cifra podría aumentar cuando se muevan los vagones. En los hospitales de Castilla-La Mancha permanecen ingresados 107 heridos. A ellos se suman al menos 86 atendidos en la Comunidad de Madrid. Quince presentan código rojo y cuatro están especialmente graves. Mientras tanto, la investigación judicial queda bajo secreto de sumario. La jueza ha prohibido el acceso de personas ajenas al operativo a un perímetro de dos kilómetros y también retirar elementos o tomar y difundir imágenes de la zona.