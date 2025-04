El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este jueves el despido del presidente de la Reserva Federal del país, Jerome Powell, calificando como un "completo desastre" sus informes, al tiempo que le reclama un recorte de los tipos de interés. Así lo ha expresado en un mensaje en su perfil de Truth Social, señalando que "el despido no puede esperar", después de que no el dirigente "no haya bajado los tipos de interés hace tiempo". (Fuente: The White House, Reserva Federal de EEUU)