El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, de ser un "dictador" si no celebra elecciones y le ha recomendado actuar con rapidez si no quiere quedarse sin "ningún país" que poder gobernar; a la par que le ha acusado de "entrar en una guerra que no se podía ganar".(Fuente: White House / Trump / Zelenski / DPSUkr)