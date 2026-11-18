Madrid, 18 de noviembre de 2026. Con el Black Friday a la vuelta de la esquina, miles de consumidores aprovechan para renovar uno de los dispositivos más importantes del hogar: el televisor. Sin embargo, elegir una televisión ya no es tan sencillo. OLED, QNED, MRGB, entre otras denominaciones comerciales, conviven actualmente en el mercado, generando dudas sobre cuál puede ser la opción más adecuada para cada persona. Los especialistas explican que cada tecnología responde a las preferencias de cada usuario. Mientras unos priorizan aspectos como el contraste, la precisión de imagen o vivir la experiencia cinematográfica como un director de cine, otros buscan grandes formatos y colores impactantes. La calidad de imagen es clave, pero los expertos recuerdan que hay que valorar otros elementos, como el procesador, el sistema operativo, la conectividad o la experiencia de uso.