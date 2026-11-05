La UCO lanza una operación en una pieza del 'caso Koldo' y Ábalos pide anular su condena

Madrid, 5 de noviembre de 2026. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han lanzado este jueves una operación en el marco de una pieza separada secreta del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional que ha incluido un registro en la casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos y requerimiento de información en Adif. Por su parte, el exministro de Transportes José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Constitucional que anule la sentencia por la que fue condenado argumentando que, durante el procedimiento del 'caso mascarillas', se le vulneraron ocho derechos fundamentales, como el de revisión de la condena, a la defensa o a la igualdad de armas. (Fuente: Europa Press/Congreso/Tribunal Supremo)