Madrid, 17 de noviembre de 2026. Un tramo del puente de Crimea se ha derrumbado este martes sobre las aguas del mar Negro tras un ataque ucraniano con misiles Flamingo, de fabricación propia. La infraestructura, que conecta la península de Crimea con la región rusa de Krasnodar, ha sido alcanzada por segundo día consecutivo. El ataque se enmarca en una ofensiva sin precedentes, en la que Rusia asegura haber derribado cerca de 1.450 drones ucranianos durante la última noche. (Fuente: Europa Press, Sergei Aksenov, Redes Sociales)