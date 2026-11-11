Publicado 11/11/2026 16:25:29 +01:00CET

UGT pide investigar la actuación policial contra piquetes de la huelga en Mérida

Mérida, 11 de noviembre de 2026. Declaraciones de la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, quien ha avanzado que solicitarán explicaciones y la apertura de una investigación a la Delegación del Gobierno y al Ayuntamiento de Mérida tras las actuaciones de la Policía Nacional y la Policía Local registradas esta pasada noche contra los piquetes informativos en la capital extremeña: "Nos ha perseguido la policía como si fuéramos auténticos delincuentes. Los piquetes eran informativos, hemos ido en plan tranquilo. No nos han dejado entrar en los centros de trabajo: no nos han dejado entrar en la recogida de basura en FCC, no nos han dejado entrar en DIA. En este último y en el Centro Logístico de Amazon la policía ha cargado dos veces contra el piquete".