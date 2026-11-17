Barcelona, 17 de noviembre de 2026.
El secretario del sector ferroviario de UGT Catalunya, José Bravo, ha pedido que se demuestre que la notificación de los servicios mínimos para la huelga de este martes se ha hecho "en tiempo y forma", y ha afirmado no tener conocimiento de que trabajadores de su sindicato los incumplen.
"Es evidente que hay un gran número de trenes de primera hora de la mañana que no han circulado", ha afirmado ante los medios durante la concentración de huelguistas frente a la estación de Barcelona-Sants.
El responsable de UGT Renfe en Catalunya, Francisco Cárdenas, ha pedido comprensión a la ciudadanía por una situación "totalmente caótica", derivada a su juicio de unas circunstancias de infraestructura y de personal que ha calificado de desastrosas.