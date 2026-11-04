Unai Sordo cree que es necesario "abrir un debate sobre el sistema ferroviario" en España

Madrid, 4 de noviembre de 2026. Declaraciones del secretario general de CCOO, Unai Sordo, durante su participación en la asamblea de delegados de UGT con motivo de la huelga general del próximo 11 de noviembre. Sordo ha señalado que la reivindicación de una mejora en los servicios públicos "afecta directamente a los bolsillos de las familias españolas". Además, ha asegurado que es necesario "abrir un debate sobre el sistema ferroviario" y ha planteado que este debate debe "hacer un análisis serio y sosegado".