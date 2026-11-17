Barcelona, 17 de noviembre de 2026. El ministro de Cultura y número 2 de los Comuns-Front Ampli al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, ha avanzado que el Gobierno intentará aprobar la ampliación del permiso de paternidad y maternidad de 19 a 20 semanas antes de que acabe la legislatura. Lo ha anunciado en un diálogo con la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, este martes en Barcelona, donde ha reivindicado el "salto" tan importante que ha hecho el Ejecutivo en esta materia, que considera muy importante.