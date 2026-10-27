Vivienda, conectividad y energía: Canarias aborda sus principales retos para el futuro

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de octubre de 2026. Vivienda, aeropuertos, conectividad y energía. Canarias afronta varios retos para sostener su crecimiento económico y conseguir que llegue al conjunto de la sociedad. "Podemos decir con carácter general que Canarias va bien, pero a las familias canarias no les va tan bien", así lo ha asegurado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo en la jornada 'Canarias Hacia el Futuro', organizada por Europa Press, donde representantes públicos y empresariales han debatido sobre las necesidades del archipiélago, como la vivienda, los aeropuertos o la conectividad entre islas. (Fuente: Europa Press y Acfi Press)