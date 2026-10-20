Vox alerta sobre aumento de voto exterior en Huesca y Teruel

Zaragoza, 20 de octubre de 2026. El vocal del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, Alejandro Nolasco, ha alertado de que "se ha demostrado" que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "ha intentado dar un pucherazo" para ganar las elecciones generales del próximo 29 de noviembre por medio de la 'ley de nietos' y en el caso de Aragón, el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), que engloba a los españoles con derecho a voto en el exterior, "ha aumentado considerablemente" y "en un punto alarmante" en la ...