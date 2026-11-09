La Xunta destina 151 millones a ayudas para facilitar acceso a vivienda y rehabilitación

Santiago de Compostela, 9 de noviembre de 2026. El Consello de la Xunta ha aprobado el plan gallego de ayudas para impulsar vivienda del próximo año, con el que destinará 151 millones de euros repartidos en dos líneas estratégicas: 83 millones para facilitar acceso a vivienda y 67 para rehabilitación. Así lo ha avanzado este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo autonómico el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, que ha detallado que esta línea de ayudas "multiplica por cuatro las aportaciones de años anteriores".