Santiago de Compostela, 17 de noviembre de 2026. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, junto con las rectoras de la USC, Rosa Crujeiras, Vigo, Carmen García Mateo, y A Coruña, Ricardo Cao, han firmado un convenio de colaboración para reforzar el acompañamiento psicológico a los estudiantes. Este acuerdo, dotado con 60.000 euros, da continuidad al ya firmado en 2025, un año en el que los dispositivos de acompañamiento psicológico de las universidades públicas gallegas atendieron a 370 alumnos.